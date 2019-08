Novartis-Aktie dennoch höher: Novartis unterliegt Amgen im Patentstreit um Blockbuster Enbrel

US-Bundesbezirksrichterin Claire Cecchi wies am Freitag (Ortszeit) einen Vorstoss der Novartis -Tochter Sandoz ab.

Damit wollte der Novartis-Konzern zwei Patente für ungültig erklären zu lassen. Novartis kündigte umgehend an, in Berufung gehen zu wollen.

Der in Basel ansässige Pharmakonzern will das Biosimilar Erelzi an den Markt bringen. Amgen hatte 2016 dagegen geklagt. Der US-Biotech-Konzern hat bis 2029 Exklusivschutz für Enbrel, das etwa gegen Arthritis oder Schuppenflechte eingesetzt wird. Amgen erzielte damit 2018 einen Umsatz von etwas mehr als fünf Milliarden Dollar.

Trotz der Niederlage notieren Novartis in der Schweiz aktuell rund 1 Prozent im Plus bei 89,07 Franken.

New York (awp/sda/reu)