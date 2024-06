Novartis-Aktie: David Traub übernimmt die Geschäftsleitung von Novartis Pharma Schweiz

David Traub hat zum 1. Juni 2024 die Geschäftsleitung der Novartis Pharma Schweiz in Rotkreuz übernommen, wie der Konzern am Montag mitteilte. Er tritt damit die Nachfolge von Silvia Schweickart an, die Ende vergangenen Jahres an den Novartis Hauptsitz nach Basel wechselte.

Traub stösst den Angaben zufolge von Roche zu Novartis, wo er 2004 seine Pharmakarriere begann und zuletzt als General Manager für die Geschäftseinheit in Finnland verantwortlich war.

Novartis Pharma Schweiz vermarktet laut Communiqué in der Schweiz rund 75 verschreibungspflichtige Medikamente. Das Unternehmen beschäftigt demnach insgesamt rund 230 Mitarbeitende im Innen- und Aussendienst, die in Bereichen wie medizinische Beratung, Qualitätssicherung, Marketing und Vertrieb sowie Logistik, Auftragsabwicklung und Koordination klinischer Studien tätig sind.

hr/kw

Rotkreuz (awp)