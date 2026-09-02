Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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02.09.2026 12:52:44
Novartis-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Novartis-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis unterzogen.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Die Studiendaten von Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose seien klar positiv, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag.
Aktienanalyse online: Die Novartis-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:36 Uhr verlor das Papier 0.4 Prozent auf 130.42 CHF. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 7.35 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 562’708 Novartis-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 22.6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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