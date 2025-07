Novartis-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 100 Franken auf "Hold" belassen. Die Umsatzentwicklung des Medikaments Cosentyx habe unter den Erwartungen gelegen und die Erwartungen an das Mittel für 2025 seien gedämpft worden, schrieb Benjamin Jackson am Donnerstag nach Quartalszahlen. Dies habe teilweise ausgeglichen werden können durch übertroffene Erwartungen mit den Medikamenten Kisqali und Pluvicto.

Aktienanalyse online: Die Novartis-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 14:06 Uhr 1.8 Prozent auf 93.40 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 7.07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über SIX SX 1’964’012 Novartis-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 9.1 Prozent. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 17.07.2025 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



