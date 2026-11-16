NOVARESE,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NOVARESE,Inc Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

NOVARESE,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6.58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.480 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 154.78 Prozent auf 11.41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch