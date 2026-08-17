NOVARESE,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse

NOVARESE,Inc Registered liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NOVARESE,Inc Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14.94 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.49 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12.07 Milliarden JPY gegenüber 5.54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch