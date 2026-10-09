NovaGold Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NovaGold Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD gegenüber -0.040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch