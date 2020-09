Novacap acquerra une participation dans GroupAssur

MONTREAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, est fière d'annoncer qu'elle a conclu un accord définitif pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans GroupAssur Inc, un agent général (MGA) au service des courtiers, offrant des produits d'assurances spécialisés à travers le Canada.

GroupAssur, dont le siège social est situé à Montréal, QC et qui possède des bureaux de services à Québec et Brossard, QC et Markham, ON, fournit des solutions d'assurance complètes, novatrices et efficaces à son réseau de courtiers canadiens.

« Novacap est très enthousiaste à l'idée de renforcer la position de GroupAssur en tant qu'agent général canadien le plus accompli au Canada. Nous soutiendrons GroupAssur dans le développement de nouveaux produits et la diversification de ses marchés. Nous nous concentrerons sur la création de valeur à long terme, en fournissant un soutien actif, une expertise opérationnelle approfondie et du capital de croissance à long terme pour aider les sociétés à développer un avantage concurrentiel stratégique et à réaliser leur plein potentiel », a déclaré Marcel Larochelle, associé directeur, services financiers de Novacap.

« L'acquisition de GroupAssur représente une opportunité extrêmement intéressante de générer de la croissance supplémentaire par le biais de fusions et d'acquisitions, et de développer de nouveaux marchés au Canada et ailleurs. L'équipe de direction performante et respectée de GroupAssur jouit d'une excellente réputation auprès des assureurs et des courtiers et nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer avec eux pour la prochaine phase de croissance de GroupAssur », a ajouté Rajiv Bahl, associé senior chez Novacap.

« En tant qu'agent général, GroupAssur s'efforce de répondre aux besoins de ses clients et courtiers dans un marché où il est de plus en plus difficile aux clients de trouver des produits spécialisés. Offrir des initiatives de souscription avantageuses et compétitives dans une approche d'interlocuteur unique est au cœur de notre succès. Nous sommes fiers de nous associer à Novacap pour mener GroupAssur vers sa prochaine étape d'expansion », a déclaré Jean-François Raymond, président de GroupAssur.

La transaction devrait être conclue à l'automne 2020.

À propos de GroupAssur

Fondée en 1993 par un groupe de courtiers qui désirait se regrouper pour offrir des services aux groupes d'envergure et grandes associations, GroupAssur est un agent général qui répond aux besoins d'assurance spécialisés des courtiers et des clients à travers le Canada. La société fournit des polices d'assurances complexes par le biais de compagnies d'assurances canadiennes et internationales et de syndicats d'assurances de la Lloyd's de Londres. Le siège social de GroupAssur est situé à Montréal, QC, avec des bureaux à Québec et Brossard, QC, et à Markham, Ontario.

À propos de NOVACAP

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

