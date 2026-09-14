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14.09.2026 06:37:00
NOVAC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
NOVAC hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.10 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NOVAC 27.75 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.09 Milliarden JPY – eine Minderung von 7.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.77 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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