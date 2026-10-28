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28.10.2026 13:34:01
NovaBridge Names Chuck Silberstein CFO To Succeed Kyler Lei, Shares Jump In Pre-market
(RTTNews) - Biotechnology company NovaBridge Biosciences (NBP) on Wednesday announced the appointment of Chuck Silberstein as Chief Financial Officer, effective November 2, succeeding Kyler Lei.
The company said Silberstein has more than 25 years of experience in biotechnology, corporate finance, capital markets, business development and healthcare investing.
Most recently, Silberstein served as Co-Founder and Chief Executive Officer of FytonBio.
NovaBridge said Silberstein will join the company as it advances its lead programs and continues to pursue clinical development, strategic partnerships and capital allocation initiatives.
Shares of NovaBridge rose 5.18% to $1.3200 in premarket trading after ending Tuesday's session up 3.29%.
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