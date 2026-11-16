Nova Lifestyle zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nova Lifestyle hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nova Lifestyle 6.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 34.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch