Nova Lifestyle vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nova Lifestyle hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.53 USD gegenüber -0.020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Nova Lifestyle im vergangenen Quartal 2.7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nova Lifestyle 2.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch