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12.11.2026 06:37:00
Nova Leap Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nova Leap Health hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.01 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nova Leap Health ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Nova Leap Health mit einem Umsatz von insgesamt 13.3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 17.22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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