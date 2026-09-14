Nova Iron Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nova Iron Steel lud am 11.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Nova Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.610 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40.26 Prozent zurück. Hier wurden 674.9 Millionen INR gegenüber 1.13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch