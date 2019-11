Nova Bus souligne son 10e anniversaire dans l'Etat de New York

TARRYTOWN, NY, le 13 nov. 2019 /CNW/ - La ligne d'assemblage final de Plattsburgh (NY) de Nova Bus, chef de file en fabrication d'autobus urbains en Amérique du Nord, présente un bilan économique des plus positifs dans la région, avec 300 employés, 174,2 M$ en revenus de travail et plus de 100 fournisseurs dans l'état. Un taux élevé de contenu new-yorkais s'ajoute en complément de ces résultats. Avec le lancement de son nouvel autobus 100 % électrique à grande autonomie, le LFSe+, le mois dernier lors du congrès annuel de l'American Public Transportation Association à New York, Nova Bus cumule les bonnes nouvelles. De nouveaux contrats se sont récemment ajoutés à son carnet de commandes, dont un avec THE RIDE Ann Arbor Area Transportation Authority, qui dessert Ann Arbor, une banlieue de la ville de Detroit.

« Chaque jour depuis 10 ans à Plattsburgh, notre équipe Nova Bus affronte le même défi : celui de faire progresser les choses sur le plan social, économique et environnemental. Avec le lancement du LFSe+, notre nouvel autobus 100 % électrique à grande autonomie avec deux méthodes de recharge propulsé par BAE Systems, nous poussons le défi à un autre niveau. Nous formons une équipe passionnée : nos employés sont les meilleurs et nous savons que c'est pour cela que nous réussissons à offrir les meilleurs véhicules à nos clients aux quatre coins du pays », affirme Greg Cody, directeur d'usine à Plattsburgh.

« Nova Bus représente plus pour nous qu'une présence économique importante », ajoute Garry Douglas, président de la North Country Chamber of Commerce. « C'est une composante maîtresse de notre développement d'une grappe internationale de plus de 50 fabricants d'équipements de transport, qui emploient quelque 9 000 personnes. Elle continue à faire notre fierté alors qu'elle obtient et réalise des contrats partout en Amérique du Nord ; aujourd'hui, Nova Bus met Plattsburgh au cœur des nouvelles technologies de bus électrique. Nous remercions Nova Bus et le Groupe Volvo de leur confiance et de leur partenariat et nous savons que le meilleur reste à venir. Toujours plus haut, toujours plus loin ! »

« Nova Bus fait affaire aux États-Unis depuis de nombreuses années. Nos opérations stimulent une importante activité économique, dont la création de plusieurs fournisseurs qui doivent leur existence aux activités de Nova Bus. Le partenariat d'affaires que nous entretenons avec ces fournisseurs a permis de créer des centaines d'emplois supplémentaires et ainsi de contribuer à la croissance économique des États-Unis », conclut Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

