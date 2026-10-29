NOV informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NOV hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 0.25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NOV 0.110 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NOV in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.23 Milliarden USD im Vergleich zu 2.18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch