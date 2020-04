Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang : le développement intelligent accélère la reprise de la production

CHONGQING, Chine, 16 avril 2020 /PRNewswire/ -- Selon le Comité administratif de la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang, la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang a été classée première parmi les 14 nouvelles zones régionales dans le cadre de l'évaluation indépendante concernant la base de démonstration chinoise pour l'entrepreneuriat et l'innovation en 2019. À l'heure actuelle, la Nouvelle zone de Liangjiang met activement en œuvre des plans d'action stratégiques novateurs fondés sur le big data et les technologies intelligentes. Les entreprises ayant procédé à des transformations intelligentes se sont protégées contre les conséquences de la pandémie de COVID-19 et certaines ont même connu un rebond dans leur développement.

Située dans la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang, Lianchuang Electronics Co., Ltd., qui fournit principalement des produits à écrans tactiles intégrés pour des entreprises telles que BOE, Tianma et Vivo, a récemment fait face à une forte augmentation des commandes. Pourquoi le secteur de l'électronique évolue-t-il « à contre-courant » ? L'un des facteurs majeurs est le développement de pointe de l'industrie. Ces dernières années, la Nouvelle zone de Liangjiang s'est attachée à mettre à niveau la totalité de la chaîne industrielle de l'électronique (puces, écrans LCD, terminaux intelligents, composants de base et Internet des objets) en se tournant vers les produits intelligents. Les entreprises qui misent sur l'innovation et la transformation gagnent en flexibilité face aux risques du marché.

Première nouvelle zone de développement et d'ouverture nationaux en Chine continentale, la Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang célèbre son dixième anniversaire en 2020. Elle met actuellement à profit les occasions découlant de l'initiative liée à la zone pilote nationale de développement de l'innovation en matière d'économie numérique et à la zone pilote nationale de développement de l'innovation en matière d'intelligence artificielle nouvelle génération. En renforçant l'intégration des secteurs haut de gamme, haute qualité et haute technologie ainsi que des composants du cloud computing, elle est devenue un pilier du développement de la région occidentale dans la nouvelle ère, un moteur de l'initiative de la Ceinture et la Route ainsi qu'un modèle de promotion du développement durable dans la Ceinture économique du fleuve Yangzi.

Le secteur de l'électronique est l'un des piliers de l'économie de la Nouvelle zone de Liangjiang, qui abrite un grand nombre de sociétés de terminaux électroniques et de soutien à la chaîne industrielle. En planifiant et en mettant en œuvre les mesures de prévention et de contrôle face au COVID-19 ainsi que les mesures de développement économique et social, la Nouvelle zone de Liangjiang saisit l'occasion stratégique qui se présente avec l'aide d'entreprises de premier plan, relançant la production de la chaîne industrielle dans son ensemble ainsi que l'intégration des systèmes d'approvisionnement nationaux et mondiaux, assurant ainsi le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. Dans le secteur de l'électronique, les entreprises d'une taille supérieure à celle définie ont repris l'ensemble de leurs activités et ont vu leurs commandes augmenter.

Grâce à un haut niveau de développement intelligent, Chongqing Laibao Technology Co., Ltd a pu retrouver rapidement sa capacité de production. En tant que premier fabricant mondial d'écrans tactiles capacitifs de moyenne et de grande taille destinés à être expédiés, sa production actuelle a dépassé de 20 % celle de la même période l'année précédente avec seulement 70 % des collaborateurs ayant repris le travail. Grâce à sa chaîne de production largement automatisée, l'entreprise a pu maintenir un niveau d'exploitation normal avec une qualité et une efficacité accrues.

La Nouvelle zone de Chongqing Liangjiang permet aux entreprises de bénéficier d'exonérations fiscales, de formations pour les talents et d'autres politiques industrielles préférentielles. Afin de surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, différentes mesures ont été introduites pour aider les entreprises locales, notamment un service de transport pour la main d'œuvre, des subventions et la « promotion sur le cloud ». La Nouvelle zone espère devenir un bénéficiaire majeur d'investissements avec un environnement économique sain et un développement stable de son commerce extérieur.

