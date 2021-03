Nouvelle réalité du télétravail - Un guide pour s'y retrouver

MONTRÉAL, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - La nouvelle réalité du télétravail pourrait bien perdurer au-delà de la pandémie et c'est avec cette possibilité en tête que le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau - (SEPB-Québec-FTQ) a produit un guide légal afin de s'y retrouver tant pour les travailleur-ses syndiqués que pour les employé-es non syndiqués.

Le guide de 52 pages couvre l'ensemble des situations engendrées par cette nouvelle réalité, que ce soit la vie privée, le droit à la déconnexion en passant par la fiscalité, les accidents de travail et les assurances habitation.

Les avocates spécialisées dans les relations de travail Helena P. Oliveira et Aude Vaugeois ont travaillé sur ce guide avec l'aide d'autres collègues du SEPB-Québec

« On entend souvent les gens dirent que le télétravail c'est merveilleux, on est plus coincé dans les bouchons de circulation, on est dans le confort de la maison, etc. Toutefois, un employeur qui voudrait faire de cette mesure extraordinaire une situation permanente doit prendre en considération plusieurs variantes auxquelles on ne pense pas nécessairement de prime abord, d'où l'écriture de ce guide qui pourra être consulté autant par les employé-es que les patrons », explique Pierrick Choinière-Lapointe, directeur exécutif du SEPB.

Pas pour tout le monde

Cela fait tout près d'un an que le confinement a été déclenché au Québec et que plusieurs des membres du SEPB-Québec se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail. Certes, il y a eu une accalmie à l'été 2020, mais l'expérience est suffisamment probante pour faire des constats importants sur le télétravail.

« Ce n'est pas pour tout le monde. Certains de nos membres ont besoin d'aller au bureau, de côtoyer des collègues et de changer d'air. D'autres ne sont tout simplement pas équipés pour travailler de la maison, ce n'est pas tout le monde qui a un bureau personnel dans sa résidence, une bonne chaise ou Internet haute vitesse », ajoute Helena P. Oliveira, avocate, conseillère syndicale au SEPB et co-auteure du guide.

« Un patron qui voudrait faire du mur-à-mur avec le télétravail au lendemain de la pandémie fera face à des problèmes majeurs de santé physique et psychologique au sein de ses travailleuses et travailleurs s'il n'est pas à l'écoute des besoins différents de ses employé-es. Il doit également prendre en considération des enjeux légaux importants. C'est un nouveau sentier qui n'est pas parfaitement balisé, il faut y avancer avec prudence », conclut Aude Vaugeois, avocate, conseillère syndicale et co-auteure du guide.

Le guide peut être consulté sur le site web du SEPB-Québec au www.sepb.qc.ca

