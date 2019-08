Nouvel investissement pour améliorer l'offre de services en français de la Ville d'Ottawa

Le gouvernement soutient l'offre de services en français aux résidants et visiteurs d'Ottawa

OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - Nos deux langues officielles sont au cœur de l'identité canadienne. Elles sont un instrument d'inclusion et d'intégration au sein de notre société diversifiée. Le caractère bilingue de la Ville d'Ottawa, la capitale du Canada, est une source de fierté et un reflet de ce que nous sommes. C'est pourquoi le gouvernement reconnaît l'importance d'appuyer des initiatives qui le favorisent.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a annoncé un investissement de 224 500 dollars pour améliorer la qualité des services en français offerts aux résidants de la Ville d'Ottawa et aux visiteurs.

Avec cette aide financière, accordée par Patrimoine canadien dans le cadre du programme Développement des communautés de langue officielle, la Ville d'Ottawa aspire à mobiliser et à appuyer son personnel pour améliorer la qualité de l'offre de services en français. Elle compte atteindre cet objectif au moyen de son projet « Une Ville, deux langues - l'offre active au service du citoyen », qui se poursuivra jusqu'en 2021.

Le projet consiste en la bonification des programmes de loisirs et des programmes culturels en français. Six carrefours francophones seront créés à même les installations municipales et communautaires déjà existantes. Ces carrefours joueront un rôle de coordination et de promotion des services et des programmes en français. De plus, ce volet prévoit la réalisation d'initiatives et la mise en place de ressources en français pour outiller le personnel en matière d'offre de services en français.

Le projet vise également à mettre à jour les outils existants pour favoriser l'offre active de services municipaux dans les deux langues officielles. Une vidéo de formation sera produite dans le but de promouvoir auprès des employés la Politique de bilinguisme de la Ville et les outils à leur disposition.

Citations

« La diversité culturelle du pays s'exprime par nos deux langues officielles. Notre capitale doit refléter cette richesse culturelle et linguistique. Comme gouvernement fédéral, nous nous engageons donc à soutenir l'amélioration des services en français à Ottawa. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Les visiteurs et les résidants d'Ottawa bénéficieront de services élargis et améliorés en français. Les employés municipaux seront mieux outillés pour offrir ces services, et la communauté francophone sera ainsi mieux servie. Elle pourra vivre plus d'expériences culturelles par l'entremise des carrefours francophones. »

- MmeMona Fortier, députée d'Ottawa‒Vanier

« La Ville est fière de collaborer avec Patrimoine canadien dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles. La Ville reconnaît l'apport important de la communauté francophone à toutes les sphères d'activité de la communauté, et nous nous engageons à contribuer à son essor et à sa vitalité. Je suis certain que nos résidants et le personnel de la Ville bénéficieront des nombreuses retombées positives de ce projet. »

- M. Jim Watson, maire d'Ottawa

Les faits en bref

En 2017, le gouvernement de l'Ontario a adopté une loi qui officialise le statut bilingue de la Ville d'Ottawa. Cette loi reconnaît que les deux langues officielles bénéficieront des mêmes droits, des mêmes statuts et des mêmes privilèges à Ottawa.

Le Plan d'action pour les langues officielles représente un investissement inégalé de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion des deux langues officielles partout au pays.

Ce plan propose une vision claire, une nouvelle aide financière et des mesures précises pour favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion du français et de l'anglais d'un océan à l'autre.

Le 13 juin 2019, l'honorable Mélanie Joly a annoncé un partenariat de deux ans entre le gouvernement du Canada et l'Association des communautés francophones d'Ottawa (ACFO) pour renforcer le fait français à Ottawa et le caractère bilingue de la capitale du Canada. L'organisme recevra 1,25 million de dollars sur deux ans, par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, pour aider des entreprises et des organismes communautaires qui favorisent, par divers projets, la vitalité et le développement économique de la communauté francophone ainsi que le rapprochement des communautés de langue officielle.

Liens connexes

