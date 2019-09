Nouveaux téléviseurs Concept de Metz au IFA 2019 : définir l'avenir de la vie intelligente avec l'écosystème IAdO Swaiot®

BERLIN, 7 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Metz, un fabricant allemand de téléviseurs de premier plan, a présenté ses tout derniers téléviseurs Concept à l'IFA 2019. Fondé sur l'écosystème IAdO exclusif Swaiot®, Metz est conçu pour exploiter la puissance du mode de vie intelligent pour les consommateurs. La marque a reçu le AIoT Innovation Gold Award d'IFA Product Technical Innovation Award pour l'innovation de ses produits.

La nouvelle gamme de produits inclut un téléviseur OLED de 165 cm, un téléviseur OLED de 195,5 cm, un téléviseur OLED 8K de 223,5 cm, un téléviseur LED 8K de 304,8 cm, ainsi que le tout premier téléviseur transparent de la marque. Ces nouveaux produits offrent une image et une qualité de son de toute première classe grâce à des technologies de pointe comme Dolby Atmos et Dolby Vision. Depuis plus de 80 ans, le sceau de qualité « Metz – Made in Germany » est arboré par des téléviseurs exceptionnels qui allient une technologie de pointe et une qualité de tout premier plan. Metz perpétue cette tradition, pour une perfection technique aussi bien sonore que visuelle.

Les produits de première classe de Metz ont toujours été au-delà de l'excellence technique, conformément à l'attachement de l'entreprise à proposer des téléviseurs prêts pour l'avenir et orientés vers les utilisateurs. L'écosystème IAdO innovant Swaiot® utilisé par Metz illustre à merveille les valeurs portées par la marque. Les consommateurs à travers le monde utilisent chez eux de plus en plus de produits connectés à Internet, et les téléviseurs Metz sont aujourd'hui au cœur du mode de vie intelligent en connectant entre eux tous les dispositifs intelligents de la maison. Grâce à l'écosystème IAdO exclusif Swaoit®, Metz propose une solution totale qui aide les consommateurs à coordonner tous leurs appareils intelligents et à contrôler les paramètres du mode de vie intelligent.

La position de leader qu'occupe Metz dans les domaines de l'IAdO et du mode de vie intelligent a été récompensée par le AIoT Innovation Gold Award, décerné conjointement par IDG (International Data Group) et GIC/AHK (la Chambre de commerce et d'industrie allemande et les Chambres allemandes du réseau mondial de commerce). Ce prix salue la manière dont Metz a, en intégrant l'IAdO et les télévisions, mis au point des téléviseurs de toute première classe, et des expériences de mode de vie intelligent pour les consommateurs.

« Metz est attachée au mode de vie intelligent, à la qualité des produits et au design depuis qu'elle a commencé ses activités en Allemagne il y a plus de 80 ans », explique Dr Norbert Kotzbauer, PDG de Metz Consumer Electronics. Les concepts présentés à l'IFA cette année s'appuient sur cette philosophie d'une manière nouvelle et disruptive, offrant des expériences exceptionnelles de mode de vie intelligent fondées sur l'IAdO. « Made in Germany » rime avec qualité et vision stratégique, et nous continuerons de faire évoluer nos produits pour réaliser cette promesse pour nos clients.

Fondée en 1938, Metz est une grande société innovante qui fabrique des produits technologiques de haute qualité et sophistiqués en Allemagne. Avec une histoire de plus de 80 ans, Metz est synonyme de qualité, de fiabilité et de service extraordinaire à la clientèle, en s'appuyant sur la qualité de réalisation allemande. En alliant les solides capacités d'innovation de la marque et son savoir-faire technologique en constante évolution, Metz propose aux clients des produits d'une qualité exceptionnelle qui vont au-delà de l'excellence technique, et leur apporte la meilleure expérience de vie et de divertissement.

