Nouveau tournant dans la crise de la COVID-19 - Maintien des services en pharmacie : on demande la collaboration de tous

MONTRÉAL, le 24 mars 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) tient à faire le point sur les derniers développements de la crise de la COVID-19 en ce qui concerne les services offerts dans les quelque 1 900 pharmacies communautaires partout au Québec.

L'annonce faite par le premier ministre du Québec de fermer tous les commerces et de mettre le Québec « sur pause » marque un tournant dans la crise actuelle. À partir de mardi soir, à quelques exceptions près, seules les épiceries et les pharmacies demeureront ouvertes au public, celles-ci étant considérées comme des services essentiels à la population.

« L'objectif des pharmaciens est de continuer à offrir un service que tous reconnaissent comme essentiel en cette période difficile pour tout le monde. Nous demandons à la population de respecter les consignes de santé publique du gouvernement de même que celles de nos pharmaciens. Un comportement responsable de la part des clients sera la clé pour assurer la continuité des services offerts à la population », a déclaré M. Benoit Morin, président de l'AQPP.

Ainsi, l'AQPP rappelle aux patients des pharmacies que certaines mesures doivent être mises en place pour assurer la sécurité des pharmaciens et de leur personnel. Par exemple, il est fortement suggéré d'appeler pour faire préparer ses médicaments ou d'utiliser le service de renouvellement en ligne. Les patients pourront soit les récupérer au moment convenu avec leur pharmacien ou se les faire livrer à domicile. Cette dernière option est toutefois préférable étant donné que les déplacements en pharmacie devraient être faits uniquement pour des besoins essentiels.

La récente directive du gouvernement du Québec de fermer les centres commerciaux concerne une quarantaine de pharmacies sur le territoire. Nous tenons à rassurer les patients de ces pharmacies qu'en dépit de la fermeture des centres commerciaux, les pharmacies qui s'y trouvent demeurent ouvertes.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue le plus important employeur privé au Québec. Une officine type effectue près de 160 000 ordonnances par année et plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie du Québec chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

