Nouveau support Jetson NANO, l'Aetina AN110 donne un éclairage sur les applications AioT de pointe présentées au salon Embedded World 2020

TAIPEI, 15 février 2020 /PRNewswire/ -- Avec le développement rapide de l'intelligence artificielle, les applications se sont largement étendues à tous les secteurs. Grâce aux résultats obtenus, les processeurs d'intelligence artificielle ont fait un grand nombre d'annonces sur le marché. Cependant, pour répondre aux demandes du marché, le fournisseur de solutions GPGPU et d'informatique de pointe Aetina Corporation propose aux développeurs une sélection parmi différents produits alternatifs ainsi que des plateformes informatiques d'intelligence artificielle. Porte-flambeau du moment, Aetina s'apprête à présenter sur son stand du salon Embedded World 2020 la carte support exclusive AN110 pour le module Jetson Nano. Une importante puissance de calcul liée une faible consommation d'énergie, la perspective d'un facteur de forme réduit, la plateforme AN110 est chaque jour prête à afficher son énergie en matière d'intelligence artificielle.

Aetina AN110 est une excellente carte support pour le module Nvidia Jetson Nano, qui ravive le potentiel de l'intelligence artificielle en fournissant une performance de calcul de 472 GFLOPS pour une consommation énergétique de 5 watts. Dans le même temps, l'Aetina AN110 est la plus petite plateforme intelligente de la série Nvidia (87 x 67 mm) ; elle conviendra à l'application et sera idéale pour des usages communautaires. Les dispositifs de pointe de cette génération ont une capacité destinée à des fins intelligentes ; avec l'AN110, cette plateforme sera équipée de multiples E/S avec 1x HDMI Type A, 1x RJ-45 pour GbE, 2x USB3.2 Gen1 Type-A, 5x GPIO et 1x DC-in 12 V. De plus, l'AN110 prend en charge une caméra 1x 4K ou 1x FHD pour les besoins de la vision artificielle. La plateforme AN110-Nano a joué un rôle vital en agissant comme une passerelle intellectuelle, en plus de son intelligence artificielle centrée sur la vision, en apportant aux communautés une intelligence artificielle fonctionnelle.

Dans la vision commerciale d'Aetina, l'annonce de l'AN110 associée au Jetson Nano est l'une des étapes cruciales du projet d'écosystème AIoT d'Aetina. Service supplémentaire à la personnalisation d'Aetina, bénéficiant d'une grande expérience, cette plateforme pourrait être un choix idéal, avec ses fonctionnalités et ses outils budgétaires. La plateforme AN110 devrait contribuer à éclairer la vie intelligente en ville, ainsi que la plateforme informatique d'intelligence artificielle intégrée dans les dispositifs de pointe pour se rapprocher de l'AIoT.

Aetina a été fondé à Taïwan ; en tant que fournisseur de solutions informatiques performantes en matière de GPGPU et d'intelligence artificielle de pointe de Jetson sur le marché de l'AIoT, il propose aux clients des solutions de GPGPU intelligentes, innovantes et fiables. La plateforme AN110-Jetson Nano sera présentée au salon Embedded World 2020, sur le stand 1-207. Pour en savoir plus, venez découvrir le stand ou consultez le site www.aetina.com.

