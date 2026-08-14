Nouveau Monde Graphite: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nouveau Monde Graphite präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.140 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch