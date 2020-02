Nouveau duo de dirigeants au SCFP-Québec

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les délégué.e.s au congrès spécial du SCFP-Québec ont élu un nouveau duo de dirigeants politiques aujourd'hui : Benoit Bouchard devient président du SCFP-Québec et Patrick Gloutney, secrétaire général.

Benoit Bouchard occupait le poste de secrétaire général depuis 2016 et était devenu président par intérim du SCFP-Québec après le dernier congrès de la FTQ en raison du départ de Denis Bolduc. Ce dernier siège maintenant en tant que secrétaire général de la FTQ. Quant à Patrick Gloutney, il était président du Conseil provincial du secteur municipal, et ce, depuis 2012.

« Le SCFP est un syndicat en croissance, mais pour croître, il faut demeurer pertinent. Je m'engage à défendre nos emplois, nos conditions de travail et nos services publics. Je souhaite promouvoir nos valeurs syndicales parce qu'elles contribuent à créer une société plus juste et égalitaire », de déclarer Benoit Bouchard devant les congressistes.

« Les gens connaissent mon niveau d'engagement dans mon secteur d'origine. Je veux poursuivre cet engagement pour notre organisation. Pour moi, un leader, c'est la première personne qui arrive sur le champ de bataille et c'est la dernière à quitter. C'est ce que je mets en pratique en tant que militant syndical », d'ajouter Patrick Gloutney.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)