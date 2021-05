Nouveau contrat de travail chez Vidéotron

MONTRÉAL, le 30 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat des employé.es de Vidéotron ltée (SEVL-2815) ont entériné à 88% l'entente de principe survenue entre le Syndicat et l'employeur fin avril. Le nouveau contrat assure une paix industrielle chez le géant québécois des télécommunications jusqu'en 2025.

« Nous sommes globalement très satisfaits du dénouement. Avec cette nouvelle convention collective nous avons réussi à sécuriser nos emplois et à protéger nos acquis. De plus, nous sommes heureux du fait qu'il y avait une belle participation à l'assemblée générale virtuelle », a expliqué Nick Mingione, président du SEVL-SCFP 2815

Près de 1500 personnes étaient réunies pour prendre connaissance de l'entente et voter. Le contrat est d'une durée de sept ans et offre des augmentations salariales au-delà de 15% sur cette période, incluant deux années rétroactives.

« Parmi les autres gains mentionnons que nous avons conventionné les modalités du télétravail et nous avons négocié une entente pour une semaine de travail de quatre jours pour certains fonctions », d'ajouter Martin Larose, conseiller syndical du SCFP.

Les presque 3000 salarié.es de Vidéotron étaient sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 7100 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

