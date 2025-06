Notified startet Personalized Pitch, um PR-Teams zu mehr Medienpräsenz zu verhelfen

Neue Funktion der GlobeNewswire Mediendatenbank vereinfacht die Journalistenansprache

NEW YORK, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified hat "Personalized Pitch" eingeführt – eine intelligente neue Funktion, die auf dem Feedback von PR-Fachleuten basiert und Teams dabei hilft, schneller mehr Berichterstattung zu erzielen.

Die Kommunikationsteams in Unternehmen und Organisationen sehen sich heute vielfachen Herausforderungen ausgesetzt – darunter gekürzte Budgets, kleinere Teams, schrumpfende Redaktionen und wachsender Druck, den ROI nachzuweisen. Hier bietet Personalized Pitch eine leistungsstarke Lösung, indem es künstliche Intelligenz mit der Kompetenz von PR-Profis kombiniert, um massgeschneiderte E-Mail-Pitches in grossem Umfang zu erstellen und zu versenden. Die personalisierten Ansprachen basieren auf dem Themenspektrum, dem Publikum und der bisherigen Berichterstattung eines Journalisten.

Exklusiv für Nutzer der Notified-Mediendatenbank ist die neue Funktion sicher in GlobeNewswire, den führenden Dienst für die Verbreitung von Pressemitteilungen, integriert. So können PR-Fachleute innerhalb desselben Arbeitsablaufs mit nur einem Login massgeschneidert adressierte Pitches und Pressemitteilungen versenden.

"Angesichts der wachsenden Nachfrage nach gezielterer und effektiverer Medienarbeit sind wir bestrebt, Unternehmenskommunikatoren mit Technologien auszustatten, die ihr Fachwissen ergänzen – und nicht ersetzen”, so Erik Carlson, Chief Operating Officer von Notified. "Durch die Kombination von KI-gestütztem, personalisiertem Pitching mit unserer von Menschen verifizierten Journalistendatenbank verstärken wir die menschliche Perspektive, um eine sinnvollere Medienbindung zu fördern und gleichzeitig eine Komplettlösung für moderne Kommunikationsteams anzubieten. KI-gestütztes Pitching ermöglicht es PR-Fachleuten, mehr Zeit in Recherche sowie den Aufbau von Beziehungen zu investieren, um die Ansprache von Journalistinnen und Journalisten noch stärker zu personalisieren."

Die wichtigsten Vorteile von Notifieds Personalized Pitch

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Stärkere Geschichten, die Aufmerksamkeit wecken: Durch eine stärker personalisierte Ansprache können PR-Fachleute besser mit Journalisten in Kontakt treten und Geschichten teilen, die für ihr Publikum von Bedeutung sind. Dadurch erhöhen sich die Chancen auf eine Berichterstattung. Das automatische Erstellen eines ersten Entwurfs spart Kommunikatoren wertvolle Zeit, die sie für Recherchen oder eine verbesserte Personalisierung nutzen können.

Optimierter Arbeitsablauf: Innerhalb der Notified PR-Plattform können Nutzer direkt aus Kontaktprofilen oder während der Verbreitung von Pressemitteilungen Entwürfe erstellen und gleichzeitig die Interaktion und die Kontaktaufnahmehistorie des Teams in einem nahtlosen, zentralisierten Arbeitsbereich verfolgen. Dieser einheitliche Ansatz optimiert Arbeitsabläufe, verbessert die Zusammenarbeit und hilft Teams, aufeinander abgestimmt zu bleiben.

Verbesserte Analysen: Umfassendes Nachverfolgen von Antworten sowie Öffnungs- und Klickraten liefern wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit von Pitches und das erzielte Medieninteresse.

Hochrelevante und überzeugende Pitches: Die neue, optionale Funktion nutzt KI-Technologie, um einzigartige Pitch-Entwürfe zu erstellen, die auf die Themenbereiche jedes Journalisten zugeschnitten sind, sodass Kommunikatoren den besten Ansatz wählen können.



So funktioniert Notifieds KI-gestützter Personalized Pitch

Personalized Pitch lässt sich nahtlos in Microsoft Outlook und Gmail integrieren. So können die Nutzer Pitches direkt von ihren eigenen E-Mail-Konten aus versenden und deren Status überwachen, während sie gleichzeitig die vollständige Transparenz innerhalb der Notified PR-Plattform behalten.

So funktioniert es in drei einfachen Schritten:

Benutzer geben Details zum Pitch an, zum Beispiel Thema, herauszustellender Nutzwert, Kernaussagen oder Zitate.



zum Beispiel Thema, herauszustellender Nutzwert, Kernaussagen oder Zitate. Es werden drei KI-generierte Entwürfe erstellt, die jeweils auf die Präferenzen und Profildaten des Journalisten zugeschnitten sind.



die jeweils auf die Präferenzen und Profildaten des Journalisten zugeschnitten sind. Benutzer wählen einen bevorzugten Entwurf aus, bearbeiten ihn und versenden ihn dann zusammen mit einer Pressemitteilung von GlobeNewswire – alles über eine einzige optimierte Plattform.



Wenn es um vertrauliche Informationen geht, werden Benutzerdaten durch strenge ethische und Sicherheitsprotokolle geschützt, die den neuesten Datenschutzbestimmungen und den Branchenstandards entsprechen.

"Das Team von Frantz Marketing Solutions hat die innovative KI-Technologie von Notified proaktiv angenommen, wodurch wir uns an der Spitze der PR-Branche positionieren können", so Susan Frantz, Chief Executive Officer und Gründerin von Frantz Marketing Solutions. "Durch den frühzeitigen Einsatz von KI optimieren wir nicht nur unsere Abläufe, sondern können auch effektiver mit unseren Pressekontakten in Verbindung treten. Durch diesen modernen Ansatz optimieren wir die Sicherung relevanter Medienberichte und gewährleisten, dass die Botschaften unserer Kunden wirkungsvoll ihre Zielgruppen erreichen."

Weitere in Kürze verfügbare Verbesserungen der Notified Mediendatenbank

Für bestehende Kunden gibt es bald spannende neue Funktionen, die die Medienarbeit ohne zusätzliche Kosten noch leistungsfähiger machen:

Smart Search: Als einer der ersten Kommunikationsanbieter werden wir eine Technologie implementierten, die natürliche Sprachabfragen verwendet, die Absicht und Bedeutung versteht und über einfache Schlüsselwörter und Filterfunktionen hinausgeht. So hilft Smart Search PR-Fachleuten dabei, schneller die richtigen Journalisten zu finden.

Als einer der ersten Kommunikationsanbieter werden wir eine Technologie implementierten, die natürliche Sprachabfragen verwendet, die Absicht und Bedeutung versteht und über einfache Schlüsselwörter und Filterfunktionen hinausgeht. So hilft Smart Search PR-Fachleuten dabei, schneller die richtigen Journalisten zu finden. Pitch Dashboard: Verfolgen Sie alle Teamaktivitäten in einer Übersicht mit detaillierten Berichten zu Reichweite, Leistung und Wirkung, um Medienstrategien zu optimieren und Ergebnisse zu verbessern.

Verfolgen Sie alle Teamaktivitäten in einer Übersicht mit detaillierten Berichten zu Reichweite, Leistung und Wirkung, um Medienstrategien zu optimieren und Ergebnisse zu verbessern. PR Kampagnen Management: Organisieren und verwalten Sie alle Elemente einer Kampagne – Pressemitteilungen, personalisierte Pitches, Social-Media-Beiträge und Newsroom-Updates – in einem einzigen, integrierten Workflow, um Zeit zu sparen und die Konsistenz Ihrer Botschaften zu verbessern.



Weitere Informationen zur Mediendatenbank von Notified finden Sie unter notified.com.



Über Notified

Wir sind Notified – Your story goes here. Als einziger Technologiepartner, der sowohl auf Investor Relations als auch auf Public Relations spezialisiert ist, helfen wir Kommunikationsteams, ihre Unternehmensgeschichte zu lenken und zu verbreiten. Unsere vollständig integrierten PR- und IR-Plattformen optimieren jeden Arbeitsschritt. Egal, ob es darum geht, die richtigen Medien zu erreichen, Pressemitteilungen zu versenden und auszuwerten oder neue IR-Websites zu entwerfen, Investorentage, Earnings Releases und Pflichtmitteilungen zu verwalten. GlobeNewswire verknüpft beide Welten miteinander. Es ist eines der weltweit grössten und vertrauenswürdigsten Netzwerke für die Veröffentlichung von Pressemitteilungen, das seit über 30 Jahren namhafte Unternehmen unterstützt. Zusammen helfen wir Kommunikatoren dabei, die Welt besser zu informieren.

Notified, ein Unternehmen von EQ.

Medienkontakt

Schwarz Financial Communication

Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com

+49 611 580 2929 0