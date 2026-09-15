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15.09.2026 16:36:00
Notfallpläne bei der DWS, KI-Aufsicht für Anthropic und OpenAI - das war Dienstag, 15.9.2026
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt steckten im Dienstagshandel Verluste ein. An der Wall Street hielten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.