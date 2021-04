Notenbanken beenden Dollar-Tender mit 84 Tagen zum 1. Juli

ZÜRICH (Dow Jones)--Die US-Notenbank und weitere Zentralbanken haben angesichts der nachhaltigen Verbesserungen bei den Finanzierungsbedingungen für den US-Dollar und der geringen Nachfrage bei kürzlich durchgeführten Operationen zur Dollar-Liquiditätsversorgung beschlossen, Liquidität in US-Dollar mit einer Laufzeit von 84 Tagen nicht mehr anzubieten. Diese operationelle Änderung tritt am 1. Juli in Kraft, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) mitteilte.

Neben der US-Notenbank und der SNB gilt diese Vereinbarung auch mit der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England und der Bank of Japan. Der bereits publizierte Zeitplan für die Auktionen bis 30. Juni bleibt unverändert. Ab 1. Juli werden die genannten Zentralbanken weiterhin wöchentliche Operationen mit siebentägiger Laufzeit durchführen.

Diese Zentralbanken seien bereit, die Liquiditätsversorgung mit US-Dollar auch künftig den Marktbedingungen anzupassen, was auch eine Wiederaufnahme von 84-tägigen Operationen bedeuten könnte, heiss es in der Mitteilung.

