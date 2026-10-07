note präsentierte Quartalsergebnisse

note hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

note hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17.21 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.63 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat note in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch