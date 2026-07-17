|
17.07.2026 06:37:00
Note A präsentierte Quartalsergebnisse
Note A hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.95 SEK, nach 2.65 SEK im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 1.18 Milliarden SEK gegenüber 980.0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2.66 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.19 Milliarden SEK geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel leichter -- Wall Street schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel nach. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. In Asien verbuchten die Börsen mehrheitlich Verluste.