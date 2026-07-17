Note A präsentierte Quartalsergebnisse

Note A hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.95 SEK, nach 2.65 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1.18 Milliarden SEK gegenüber 980.0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2.66 SEK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.19 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.ch