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11.10.2026 14:41:30

"Notbremse" gefordert: Microsoft-Boss sorgt sich vor KI-Kontrollverlust

Microsoft
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Ausgerechnet die massgeblichen Entwickler und Profiteure von KI-Modellen warnen vor deren Risiken. Nun mahnt auch Microsoft-Chef Nadella fortgeschrittene Mechanismen zur Eindämmung an: "Etwas, was man nicht überwachen kann, kann man nicht vertrauen."Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3945 17.06.2027 159488991
Long 12.1553 17.06.2027 159488993
Long 42.2541 18.12.2026 159235715
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4566 10.99 158841482
Long 10.9548 6.50 160549144
Long 13.6513 4.70 160644799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3381 11.81 160288936
Short 9.8568 6.33 158840889
Short 18.8747 1.65 157052415
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.37 117915918
Long 10 -31.13 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

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08.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SI7B8U
Long 12’393.34 8.91 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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