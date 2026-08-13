Nostrum Oil Gas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nostrum Oil Gas hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 39.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch