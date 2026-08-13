Nostrum Oil Gas gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nostrum Oil Gas lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nostrum Oil Gas -0.180 GBP je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 29.7 Millionen GBP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.5 Millionen GBP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch