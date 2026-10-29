Norwood Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Norwood Financial lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.890 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Norwood Financial mit einem Umsatz von insgesamt 44.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27.72 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch