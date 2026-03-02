Norwegian Cruise Line Aktie 20417105 / BMG667211046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.03.2026 16:40:36
Norwegian Cruise Line Holdings Stock Drops Over Lower Earnings In Q4
(RTTNews) - Shares of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) are moving down around 10 percent on Monday morning trading following the announcement of fourth-quarter earnings, which declined to $14.25 million, or $0.03 per share from last year's $254.54 million, or $0.52 per share.
The company's shares are currently trading at $22.17 on the New York Stock Exchange, down 10.55 percent. The stock opened at $22.61 and has dropped as low as $21.62 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $14.21 to $27.18.
However, the company's revenue for the period rose 6.4 percent, to $2.244 billion from $2.109 billion, last year
Nachrichten zu Norwegian Cruise Line Ltd
|
16:01
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
01.03.26
|Ausblick: Norwegian Cruise Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Norwegian Cruise Line-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.02.26
|S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Norwegian Cruise Line-Aktie mit Rückenwind: Aktivist Elliott offenbar an Bord (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.02.26
|Börse New York: S&P 500 klettert (finanzen.ch)
Analysen zu Norwegian Cruise Line Ltd
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: Dow schwächer -- SMI und DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Der Dow verbucht vorbörslich deutliche Verluste. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.