Norwegian Air Shuttle legte Quartalsergebnis vor

Norwegian Air Shuttle hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.75 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.42 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.47 Milliarden NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.99 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.62 NOK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 12.76 Milliarden NOK taxiert.

Redaktion finanzen.ch