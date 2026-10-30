NortonLifeLock legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NortonLifeLock hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NortonLifeLock 0.210 USD je Aktie eingenommen.

NortonLifeLock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch