NorthWestern: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NorthWestern hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.620 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 423.8 Millionen USD gegenüber 387.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch