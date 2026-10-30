Northwest Pipe legte Quartalsergebnis vor

Northwest Pipe veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1.86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Northwest Pipe noch ein Gewinn pro Aktie von 1.38 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northwest Pipe in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 179.4 Millionen USD im Vergleich zu 151.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch