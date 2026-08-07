Northwest Natural legte Quartalsergebnis vor

Northwest Natural hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.060 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northwest Natural in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 243.6 Millionen USD im Vergleich zu 236.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch