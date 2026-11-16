Northwest Biotherapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Northwest Biotherapeutics hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 340.0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Northwest Biotherapeutics einen Umsatz von 0.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch