Northway Resources hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.7 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 23.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch