NorthView Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NorthView Acquisition liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NorthView Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 151.80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NorthView Acquisition -11836.650 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch