Northstar Gold A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Northstar Gold A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.010 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch