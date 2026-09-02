Northstar Clean Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northstar Clean Technologies hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Northstar Clean Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Northstar Clean Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0.2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 50.0 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch