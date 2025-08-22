Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 0.2%  SPI 17’040 0.3%  Dow 45’632 1.9%  DAX 24’363 0.3%  Euro 0.9394 0.1%  EStoxx50 5’488 0.5%  Gold 3’372 1.0%  Bitcoin 93’790 3.2%  Dollar 0.8017 -0.8%  Öl 67.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Druck auf Tesla-Aktie: VW und Renault steigen ins Rennen um autonome Autos ein
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KI-Gigant NVIDIA: Diese Aktien befinden sich im Portfolio
Milliardenschwere Pläne: Softbank könnte PayPay bald an die Börse bringen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.08.2025 22:54:10

Northrim BanCorp Approves 4-for-1 Stock Split, Mike Huston To Succeed Joe Schierhorn As Chairman

Northrim Bancorp
79.00 EUR 5.33%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Northrim BanCorp, Inc. (NRIM) Friday announced that its Board of Directors has approved a 4-for-1 forward stock split of its common stock.

The stock split is part of the company's ongoing review of optimal trading and spread levels. The purpose of the split is to enhance stock liquidity, make shares more accessible to a broader base of retail investors, and support increased trading activity.

The shares to be issued in the stock split are expected to be payable after market close on September 22, 2025, for shareholders of record at the close of business on September 18, 2025. Shareholders will receive a distribution of three additional shares of common stock for each share of common stock held.

The stock split will increase the number of shares of Northrim's outstanding common stock from approximately 5.5 million shares to approximately 22.0 million shares.

Further, the company announced the retirement of Board Chairman Joe Schierhorn, effective December 31, 2025. As part of its continuing succession plan, the Board announced that Mike Huston, current President & CEO, will succeed Schierhorn as Chairman, effective January 1, 2026.

Nachrichten zu Northrim Bancorp. Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Northrim Bancorp. Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

22.08.25 Logo WHS Walmart Aktie im Fokus: Niedrigpreise, KI & Drohnen – Zukunft des Einzelhandels?
22.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
22.08.25 BNP Paribas: Chinas Aktien sind günstig
22.08.25 SG-Marktüberblick: 22.08.2025
22.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – In einer engen Spanne
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
21.08.25 Globale Heimtierwirtschaft auf dem Vormarsch
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’821.39 18.77 BVKSPU
Short 13’052.57 13.82 BA5S0U
Short 13’569.85 8.88 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’264.85 22.08.2025 17:30:01
Long 11’775.83 19.21 S69BTU
Long 11’516.00 13.82 BH2SIU
Long 11’005.55 8.78 BQFSFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Citi-Bewertung gibt Rückenwind: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus
US-Börsen schliessen höher nach Powell-Rede -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Gewinne in China - Nikkei 225 letztlich knapp im Plus
BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen treiben das Geschäft in Europa voran
Produktion der H20-KI-Chips gestoppt: NVIDIA bremst Zulieferer für China
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Kurzfrist-Anleger ziehen die Reissleine: Droht Bitcoin der Sturzflug auf 100'000 Dollar?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagabend freundlich

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 34/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}