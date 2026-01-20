Northpointe Bancshares Aktie 56849907 / US66661N1000
20.01.2026 23:07:55
NORTHPOINTE BANCSHARES INC Q4 Income Advances
(RTTNews) - NORTHPOINTE BANCSHARES INC (NPB) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $18.39 million, or $0.52 per share. This compares with $8.84 million, or $0.34 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 44.9% to $43.49 million from $30.02 million last year.
NORTHPOINTE BANCSHARES INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.39 Mln. vs. $8.84 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.34 last year. -Revenue: $43.49 Mln vs. $30.02 Mln last year.
Keine Nachrichten verfügbar.
