Northpointe Bancshares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Northpointe Bancshares hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.570 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126.3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 123.1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch