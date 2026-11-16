Northmark Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Northmark Metals hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Northmark Metals -0.010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch