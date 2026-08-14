Northland Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northland Power hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Northland Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.250 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 509.9 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 509.1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch